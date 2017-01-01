Нардепи відклали формування Рахункової палати на невизначений термін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Питання створення Рахункової палати переноситься на доопрацювання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що питання призначення членів Рахункової палати України сьогодні у парламенті не розглядатимуть, оскільки немає спільної думки голів фракцій щодо цього.

Про це він сказав під час засідання парламенту.

«Було прийнято рішення, щоб питання Рахункової палати доопрацювати, оскільки на засіданні не дійшли спільної думки з приводу цього рішення. Тому дане питання переноситься на доопрацювання, я окремо зберу голів фракцій для консультацій із цього питання», – сказав Парубій.

Нагадаємо, вчора голова ВР повідомляв, що парламент має розглянути питання Рахункової палати на засіданні у вівторок.

Як повідомлялося, БПП пропонує призначити головою Рахункової палати свого нардепа.