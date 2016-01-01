Нардепи з п'ятої спроби погодилися працювати до ночі
- 20 Грудня, 12:00
-
Розсилка
Фото УНІАН
Верховна Рада
Попри рішення на поджувальній раді, нардепи не одразу змогли ухвалити рішення продовжити вечірнє засідання парламенту до завершення розгляду питань порядку денногоВерховна Рада вирішила продовжити вечірнє засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
Попри рішення на погоджувальній раді, нардепи лише з п'ятої спроби змогли ухвалити рішення продовжити вечірнє засідання парламенту до завершення розгляду питань порядку денного.
229 голосами нардепи підтримали це рішення.
Зазначимо, що сьогодні Верховна Рада може ухвалити бюджет-2017.