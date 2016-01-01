У Верховній Раді – день розгляду Держбюджету-2017
- 20 Грудня, 09:58
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Парламент розгляне проект Держбюджету-2017 у другому читанні
Верховна Рада України сьогодні, 20 грудня, розглядає в другому читанні законопроект про державний бюджет на 2017 рік. Про це зазначається в порядку денному засідання парламенту.
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З відповідною доповіддю виступить міністр фінансів Олександр Данилюк.
Розгляд проекту Держбюджету-2017 заплановано на 16:00.
Також Рада розгляне низку законопроектів про внесення змін до бюджету України на 2017 рік щодо оплати послуг патронатних вихователів, впорядкування системи надходження і використання коштів з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату, підтримки літакобудівної сфери.Крім того, в порядку денному парламенту вказані законопроекти про внесення змін у Митний кодекс.