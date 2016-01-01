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    У Верховній Раді – день розгляду Держбюджету-2017

    • 20 Грудня, 09:58
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    Парламент розгляне проект Держбюджету-2017 у другому читанні

    Верховна Рада України сьогодні, 20 грудня, розглядає в другому читанні законопроект про державний бюджет на 2017 рік. Про це зазначається в порядку денному засідання парламенту.

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    З відповідною доповіддю виступить міністр фінансів Олександр Данилюк.

    Розгляд проекту Держбюджету-2017 заплановано на 16:00.

    Також Рада розгляне низку законопроектів про внесення змін до бюджету України на 2017 рік щодо оплати послуг патронатних вихователів, впорядкування системи надходження і використання коштів з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату, підтримки літакобудівної сфери.

    Крім того, в порядку денному парламенту вказані законопроекти про внесення змін у Митний кодекс.
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