Нардепи збільшили субвенції місцевим бюджетам майже на 4,3 млрд гривень

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За підсумками січня-листопада 2016 року існує перевиконання за окремими джерелами доходів загального фонду держбюджету

Народні депутати у вівторок ухвалили законопроект про внесення змін до Держбюджету на 2016 рік щодо збільшення обсягу субвенцій місцевим бюджетам на 4,360 мільярда гривень.

Відповідне рішення підтримало 277 народних депутатів.

Згідно із законом №5502, пропонується внести зміни до додатків закону «Про держбюджет України на 2016 рік», збільшивши обсяг субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 4,360 мільярда гривень.

Як зазначається у пояснювальній записці, за підсумками січня-листопада 2016 року існує перевиконання за окремими джерелами доходів загального фонду держбюджету, зокрема у частині чистого прибутку надійшло 10,247 млрд грн, (перевиконання на 2,050 млрд грн) та за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування надійшло 4,760 млрд грн (перевиконання становить 1,984 млрд грн).

«Враховуючи зазначене, пропонується збільшити дохідну частину загального фонду державного бюджету на 4,360 млрд грн за рахунок очікуваного перевиконання у частині чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їхніх об'єднань) на 2,050 млрд грн та за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій на 2,310 млрд грн», – йдеться у пояснювальній записці щодо джерел для відповідних субвенцій місцевим бюджетам.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді – день розгляду Держбюджету-2017.