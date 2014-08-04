Народний депутат склав вірш, присвячений українській співачці, яка втекла до Москви

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Євген Рибчинський

Народний депутат із депутатської групи «Воля народу» Євген Рибчинський засудив діяльність народної артистки України Ані Лорак, присвятивши їй вірш

Нардеп Євген Рибчинський вирішив висловити своє обурення діями української співачки Ані Лорак, яка наразі активно виступає у Росії.

Зірка поп-сцени найближчим часом матиме більше десятка концертів по всій Росії.

Збирає повні зали москалів?

Їй плескають від Криму до Тюмені?

Нехай проїде пару шпиталів,

Розводячи про братство теревені.

Вона за мир? З баблом в одній руці?

Не розуміє, де чия країна?

Нехай почуює спогади бійців,

Підірваних на москалячих мінах. Скажіть їй, люди, – в нас іде війна,

І двом панам неправильно служити.

Їй плескають? Вітчизна лиш одна,

І лиш заради неї треба жити! Їй байдужі усі жахи війни,

Бо не відчує болі, як на мене,

Той, хто платив за успіх дві ціни,

І спав із будь-ким, аби дістатись сцени.

Рибчинський і раніше розповідав, що його обурює поведінка Лорак, та засуджував її дії. За словами нардепа, українську співачку використовують російські спецслужби.

Нагадаємо, що із початком російсько-української війни співачка продовжила їздити у Росію та Крим із виступами та навіть отримувала нагороди на російських музичних преміях та конкурсах.

У 2014 році через це її бойкотували на кількох концертах в Україні та у США. Наразі співачка практично не виступає в Україні.