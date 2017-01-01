Вчені NASA виявили сім «землеподібних» планет за межами Сонячної системи

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Зазначається, що три планети придатні для життя

Астрономи NASA виявили 7 «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи, передає прес-служба NASA.

Дослідники говорять, що всі сім потенційно можуть мати воду у рідкому вигляді на своїх поверхнях в залежності від інших властивостей цих планет.

Зазначається, що три планети придатні для життя. Планети розташовані в межах орбіти незвичайної зоряної системи — TRAPPIST-1, віддаленої від Землі на 40 світлових років в сторону сузір’я Водолія.

Повідомляється, що планети були виявлені за допомогою космічного телескопа Спітцера NASA і кількох наземних обсерваторій.

Як повідомлялося, NASA зібрало термінову конференцію на тему «Життя поза сонячною системою».