NASA скликало термінову прес-конференцію щодо нового відкриття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екстрена прес-конференція пов'язана з відкриттям, зробленим за межами Сонячної системи

Американське аерокосмічне агентство NASA 22 лютого скликає екстрену прес-конференцію щодо відкриття за межами Сонячної системи. ЗМІ вже повідомили, що сьогодні вчені заявлять про найважливіше відкриття життя поза Землею.

Тема виступу, зазначена в прес-релізі, - «Відкриття за межами нашої Сонячної системи».

На сайті агентства повідомляється, що будуть представлені нові дані про екзопланети,але подробиці не наводяться.

Однак в ЗМІ подія викликала ажіотаж - журналісти сурмлять про «позаземне життя».

Видання BuzzFeed повідомило в Twitter, що «є люди, які в курсі, що там (на прес-конференції) буде щось важливе».

А видання The Mirror пише, що в конференції братимуть участь четверо вчених зі США і один з Бельгії. Їхні імена через дотримання таємності теж не розголошуються.

NASA повідомляє, що в ході прес-конференції можна буде ставити питання, використовуючи хештег #AskNasa.

Як припускають західні фахівці, сьогодні може йтися про відкриття семи нових екзопланет, які можуть бути знайдені на орбіті одиночної зірки TRAPPIST-1 - червоного карлика в сузір'ї Водолія.

Зараз відомо, що на орбіті цієї зірки існує 6 екзопланет, які за гравітацією і первинними умовами схожі на Землю. При цьому екзопланети розташовані на відстані в 40 світлових років від Землі. Це не є божевільною відстанню, така дистанція може бути подолана кораблями Землі за життя одного покоління.

Раніше агентство заявило про існування поза Сонячною системою 1284 екзопланет, на яких може бути життя.