Насалик задекларував 145 мільйонів євро готівки

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Ігор Насалик

Насалик зазначив за 2016 рік 1,2 млн гривень доходу

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заповнив е-декларацію, в якій вказав космічні суми готівки. Документ розміщений в реєстрі НАЗК. Готівкою міністр зберігає 450 тисяч доларів, 140 мільйонів євро і 1,4 мільйона гривень. Ще 450 тисяч доларів і 100 тисяч євро у нього на банківських рахунках в «Укргазбанку».

Насалик зазначив за 2016 рік 1,2 млн гривень доходу: 221 тис. 987 гривень доходів у вигляді заробітної плати в Міненерго (з квітня 2016), дохід дружини склав 941 тис. 955 гривень від підприємницької діяльності та 366,382 тисяч гривень без вказівки джерела.

Крім того, міністр в 2016 році купив 2 нових автомобіля Mercedes сумарною вартістю 3,8 мільйона гривень: Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 року випуску (власник - Насалик) і Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016 року випуску (власник - дружина, Гузя Насалик ).

При цьому в декларації за 2016 відсутні Toyota land Cruiser Prado (2007), Volkswagen CC 1968 (2013), задекларовані в 2015.

З нерухомості у міністра кілька земельних ділянок, будинок в Козині під Києвом на 561 кв.м., квартира на 287 кв. м. в Києві та офіс в столиці.

Як повідомлялось, Голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.