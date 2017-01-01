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    Насірова доставили до суду. Обиратимуть запобіжний захід

    • Сьогодні, 20:35
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    «Швидка» з Романом Насіровим уже прибула в Солом'янський райсуд

    Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомив «РБК-Україна».

    Як повідомляв «Главком», Насірова перевозили в кареті швидкої допомоги в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро України та лікарів.

    Адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні «Феофанія», де він лікувався раніше.

    «Комісія прийшла до висновку, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він перебував», - сказав Лисак по завершенні медичного огляду в Інституті кардіології.

    Адвокат також заявив, що лікарі не змогли надати висновок щодо можливості Насірова брати участь у судових діях.

    Ще раніше Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

    ДФС НАБУ Роман Насіров
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