Насірова доправляють до суду
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Главу ДФС Романа Насірова перевозять у супроводі співробітників НАБУ
Відстороненого главу ДФС Романа Насірова транспортують з Інституту кардіології імені Стрижеско у Солом'янський районний суд Києва для обрання запобіжного заходу, передає кореспондент «РБК-Україна».
Насірова перевозять в кареті швидкої допомоги в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро України та лікарів.
Нагадаємо, адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні «Феофанія», де він лікувався раніше.
«Комісія прийшла до висновку, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він перебував», - сказав Лисак по завершенні медичного огляду в Інституті кардіології.
Адвокат також заявив, що лікарі не змогли надати висновок щодо можливості Насірова брати участь у судових діях.
Як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.
О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження.
Раніше сам Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше.
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