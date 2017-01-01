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    Насірова доправляють до суду

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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Главу ДФС Романа Насірова перевозять у супроводі співробітників НАБУ

    Відстороненого главу ДФС Романа Насірова транспортують з Інституту кардіології імені Стрижеско у Солом'янський районний суд Києва для обрання запобіжного заходу, передає кореспондент «РБК-Україна».

    Насірова перевозять в кареті швидкої допомоги в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро України та лікарів.

    Нагадаємо, адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні «Феофанія», де він лікувався раніше.

    «Комісія прийшла до висновку, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він перебував», - сказав Лисак по завершенні медичного огляду в Інституті кардіології.

    Адвокат також заявив, що лікарі не змогли надати висновок щодо можливості Насірова брати участь у судових діях.

    Як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

    О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження.

    Раніше сам Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше.

    Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.

    ДФС НАБУ Роман Насіров
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