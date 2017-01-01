  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Насірова доставили до зали суду

    • Сьогодні, 21:46
    • Розсилка

    Засідання суду ще не почалося

    Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова доставили до зали суду. Про це повідомляє телеканал  «112 Україна».

    Насіров знаходиться в так званій  «клітці», засідання суду ще не почалося.

    Як повідомляв «Главком», Насірова перевозили в кареті швидкої допомоги в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро України та лікарів.

    Адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні «Феофанія», де він лікувався раніше.

    «Комісія прийшла до висновку, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він перебував», - сказав Лисак по завершенні медичного огляду в Інституті кардіології.

    Адвокат також заявив, що лікарі не змогли надати висновок щодо можливості Насірова брати участь у судових діях.

    Ще раніше Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

    Читайте також
    ДФС суд Роман Насіров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ