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Засідання суду ще не почалося

Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова доставили до зали суду. Про це повідомляє телеканал « 112 Україна » .

Насіров знаходиться в так званій «клітці», засідання суду ще не почалося.

Як повідомляв «Главком», Насірова перевозили в кареті швидкої допомоги в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро України та лікарів.

Адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні «Феофанія», де він лікувався раніше.

«Комісія прийшла до висновку, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він перебував», - сказав Лисак по завершенні медичного огляду в Інституті кардіології.

Адвокат також заявив, що лікарі не змогли надати висновок щодо можливості Насірова брати участь у судових діях.

Ще раніше Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.