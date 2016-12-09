

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Яресько

Так суд вирішив конфлікт колишнього подружжя навколо будинку площею 1267 кв. м у селі Лісники під Києвом

Про це стало відомо з рішення Києво-Святошинського суду Київської області, що розміщене у Єдиному реєстрі судових рішень.

Позов був ініційований колишнім міністром фінансів Наталію Яресько проти свого колишнього чоловіка Ігоря Фіглюса. Вона вимагала через суд припинити його право на частку (50%) у спільному майні та виплатити грошову компенсацію.

Мова йде про частину житлового будинку площею 1267,5 кв.м., що розташований у Київській області в селі Лісники.

У квітні минулого року суд визнав за Наталією Яресько право власності на весь житловий будинок.

Водночас, судовим рішенням її забов`язано сплатити на користь Ігоря Фіглюса у рахунок компенсації вартості належної йому на праві приватної власності частки суми у розмірі 6,957 млн гривень.

Чи була подана апеляція – не відомо.

У грудні 2014 року газета «Вєсті» опублікувала фото цього будинку.

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Варто зазначити, що судові позови, пов’язані з припиненням шлюбу, між колишнім подружжям тривають більше п’яти років.

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Наталія Яресько у 1992 році отримала посаду керівника економічного відділу Посольства США в Україні.

Того ж року Ігор Фіглюс став першим виконавчим директором АТП Американської торговельної палати. З 90-х він також керував молодіжною організацією «Пласт-національна скаутська організація України».

2 грудня 2014 року президент Петро Порошенко підписав указ про надання українського громадянства Наталії Яресько.

Вона є співзасновником і партнером компанії «Horizon Capital» (з березня 2006 року до грудня 2014 року), а також президентом і виконавчим директором «Western NIS Enterprise Fund» (з лютого 2001 року до грудня 2014 року).

У грудні 2014 року була призначена міністром фінансів України та займала цю посаду до квітня 2016 року.

Напередодні стало відомо, що колишній міністр фінансів Наталія Яресько отримала посаду виконавчого директора Ради з фінансового управління і контролю в Пуерто-Ріко. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, де зазначила, що її завданням є повернення Пуерто-Ріко на шлях фінансової стабільності.

Її діти - Дар'я та Христина. Колишній чоловік - Ігор Фіглус також був співзасновником Horizon Capital.

На парламентських виборах 2007 року та президентських виборах 2010 року Яресько та Фіглюс були в числі офіційних спостерігачів від міжнародної організації Український Конґресовий Комітет Америки.