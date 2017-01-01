Навальний може ніколи повністю не відновити зір після нападу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний

Лікар вважає, що у зеленку, якою політику плеснули в обличчя, щось намішали

Російський опозиціонер Олексій Навальний через три дні після нападу, який було здійснено на нього за допомогою зеленки, може так до кінця і не відновитись. Про це сказано на його сайті.

Навальний пише, що зараз його лікує зараз один з кращих офтальмологів Москви, проте з самим оком, яке найбільше постраждало внаслідок атаки, не так все добре.

«Лікар вважає, що мені плеснули в обличчя зеленкою, розмішати з чимось ще, тому що просто зеленкою так сильно спалити очей не можна. Я схильний з нею погодитися: в Барнаулі мені бризнули зеленкою прямо в очі з гумової груші - дуже палило і різало, але через 10 хвилин я нормально бачив, очі не опухали, білки залишилися білими і так далі. Зараз я вже третій день капаю в очі через кожні 15 хвилин, другий день роблю уколи і ми боремося за те, щоб око залишилося прозорим. Ну якщо не вийде (є ймовірність, на жаль), то буде в Росії президент зі стильним білим оком», - йдеться у повідомленні.

Навальний у властивому йому іронічному стилі повідомив, що у найгіршому випадку його око може виглядати так:

Він також не виключив, що через методи політичної боротьби президента РФ Володимира Путіна і його адміністрації ближче до дня виборів він цілком може виглядати якось так:

Нагадаємо, 27 квітня невідомий напав в Москві на опозиціонера Олексія Навального і плеснув йому в обличчя зеленкою. Лікарі швидкої допомоги відвезли політика в лікарню.