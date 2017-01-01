Навальний закликав до нових акцій протесту

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Politeka Олексій Навальний

Заходи організують у День Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав опозицію вийти на акції протесту 12 червня - у День Росії. Про це пише Deutsche Welle.

«Навальний сьогодні закликав своїх прихильників вийти 12 червня, у державне свято день Росії, на акції протесту», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією О.Навального 2 березня повідомив про таємну «імперію» Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю акцій у різних містах Росії. У Москві під час мітингів було затримано майже тисячу осіб, зокрема і самого Навального.

Як повідомляв «Главком», суд арештував Навального на 15 діб. Також його оштрафували на 20 тис. рублів, визнавши винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.