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    Навальний закликав до нових акцій протесту

    • Сьогодні, 17:11
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    Олексій Навальний
    Politeka
    Олексій Навальний

    Заходи організують у День Росії

    Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав опозицію вийти на акції протесту 12 червня - у День Росії. Про це пише   Deutsche Welle.

    «Навальний сьогодні закликав своїх прихильників вийти 12 червня, у державне свято день Росії, на акції протесту», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією О.Навального 2 березня повідомив про таємну «імперію» Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю акцій у різних містах Росії. У Москві під час мітингів було затримано майже тисячу осіб, зокрема і самого Навального.

    Як повідомляв «Главком»,  суд арештував Навального на 15 діб. Також його оштрафували на 20 тис. рублів, визнавши  винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви. 

    Росія Олексій Навальний
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