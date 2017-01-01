НБУ прогнозує зниження інфляції у 2019 році

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UTmagazine Регулятор прогнозує, що блокада нематиме суттєвого впливу на рівень споживчої інфляції.

Цього року вона залишиться на рівні 9,1%

Прогноз інфляції на 2017 рік в Україні залишається на рівні 9,1%. У наступному році він знизиться до 6,0%, а у 2019 році - до 5,0%. Такий прогноз оприлюднив Національний банк України, передає «Главком».

«Національний банк прогнозує, що інфляція у 2017-2019 роках перебуватиме в межах оголошених цільових орієнтирів (8% ± 2 в.п. на 2017 рік, 6% ± 2 в.п. на 2018 рік та 5% ± 1 в.п. на 2019 рік). Так, прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1% та 6,0% на 2018 рік. У 2019 році споживча інфляція знизиться до 5,0%», - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що базова інфляція на кінець року буде на рівні 6,5% - близькому до поточного. На такому рівні її будуть підтримувати поступове відновлення споживчого попиту та вторинні ефекти від зростання продовольчої інфляції, додали у НБУ.

Крім того, у регулятора запевнили, що «блокада переміщення товарів через лінію розмежування з ОРДЛО не буде мати суттєвого впливу на рівень споживчої інфляції».

Як повідомляв «Главком», у березні 2017 року споживча інфляція прискорилася до 15,1% .