Небезпечну територію забруднення в Балаклії зменшили до 250 метрів

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10 кілометрову зону забруднення зменшено

Піротехнічні розрахунки ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів які потрапили в зону надзвичайної ситуації. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 250 метрів», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 581 осіб та 129 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 160 осіб та 54 одиниці техніки, 20 піротехнічних розрахунків (135 осіб та 50 одиниць техніки). На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. За інформацією Міністерства охорони здоров’я загинула одна особа і троє постраждали - їх госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості.