Що залишилося від Балаклії після вибухів. Моторошні світлини

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Фото: Андрій Кравченко, Facebook Наслідки вибухів у Балаклії

Багато будинків зруйновано вщент

В соціальній мережі Фейсбук персональний фотограф екс-очільника уряду Арсенія Яценюка Андрій Кравченко опублікував світлини з Балаклії.

«Моя рідна Харківська область. Балаклія. Україна. 24.03.2017. Наслідки після градів, смерчей, ураганів, віхрів і так далі по важкій артилерії. І так кругом...», - написав Андрій.

Також, сьогодні було офіційне повідомлення про наслідки вибухів на Харківщині. В результаті пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі. Про це на брифінгу заявила голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

«На сьогоднішній день ми прорахували вже 23 об’єкти з різного ступеня пошкодженнями. Ця робота проводиться», — сказала Світлична.

Вона зазначила, що список пошкоджених об’єктів буде уточнюватися.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.