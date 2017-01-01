Нечувана зима у Стамбулі: намело майже півметра снігу
- Вчора, 15:29
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Ожеледь на дорогах стала причиною чисельних аварій, у тому числі ланцюгових за участю кількох фур
На Стамбул обрушився снігопад. У ряді районів мегаполісу висота снігового покриву досягла 40 см.
Про це повідомляє Anadolu.
«Снігопад, що обрушився на Стамбул, негативно впливає на життя мільйонів жителів мегаполісу. Висота снігового покриву у ряді районів досягла 40 см», - наголошується у повідомленні.
Скасовано або затримано десятки рейсів. Протока Босфор закрита для судноплавства.
Ожеледь на дорогах стала причиною чисельних аварій, у тому числі ланцюгових за участю кількох фур.
Співробітники муніципалітету Стамбула зібрали у спортивному залі «Зейтінбурнуспор» 741 бездомного, надавши їм гарячу їжу.
По мегаполісу в цілому діє цілодобова лінія служби порятунку AKOM WhatsApp.
Нагадаємо, через негоду скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула.