Нечувана зима у Стамбулі: намело майже півметра снігу

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Ожеледь на дорогах стала причиною чисельних аварій, у тому числі ланцюгових за участю кількох фур

На Стамбул обрушився снігопад. У ряді районів мегаполісу висота снігового покриву досягла 40 см.

Про це повідомляє Anadolu.

«Снігопад, що обрушився на Стамбул, негативно впливає на життя мільйонів жителів мегаполісу. Висота снігового покриву у ряді районів досягла 40 см», - наголошується у повідомленні.

Скасовано або затримано десятки рейсів. Протока Босфор закрита для судноплавства.

Ожеледь на дорогах стала причиною чисельних аварій, у тому числі ланцюгових за участю кількох фур.

Співробітники муніципалітету Стамбула зібрали у спортивному залі «Зейтінбурнуспор» 741 бездомного, надавши їм гарячу їжу.

По мегаполісу в цілому діє цілодобова лінія служби порятунку AKOM WhatsApp.

Нагадаємо, через негоду скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула.