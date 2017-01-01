Негода вщухає: у Закарпатті підтопленими залишились лише дві дороги

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Рух автотранспорту територією області поки що обмежено

Рятувальники звітують, що станом на 13:00 6 лютого підтоплень дворогосподарств на території Закарпатської області не зафіксовано, повідомляє Мукачево.net.

У зв’язку з формуванням на Латориці в районі Чопа максимальних рівнів паводку досі є перелив місцевої заплавної автодороги Тисянка – Геївці завдовжки 150–200 м.

Рух автотранспорту поки що обмежено.

Також паводковою водою перелито дорожнє полотно на автошляху місцевого значення Шаланки – Комяти у Виноградівському районі завдовжки до 150 м. Рух автотранспорту теж обмежено.

За інформацією місцевих органів влади, станом на 12:00 потреби в евакуації населення немає.

Льодовий затор на річці Уж у зоні українсько-словацького кордону самостійно ліквідувався. Нагдаємо, на річці Уж утворився льодовий затор довжиною 5,65 км, з яких 5 км – на території України (ділянка від держкордону до села Сторожниця), і 0,65 км на території Словаччини.