Невідомі розтрощили сокирою автівку нікопольського журналіста

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У Нікополі невідомі пошкодили автомобіль журналіста Віктора Артеменка

Вночі невідомі скоїли напад на транспортний засіб місцевого журналіста Віктора Артеменка, повідомляє місцеве видання «Місто Нікополь».

Як стверджують свідки, невідома особа за допомогою сокири завдала «Вольво» журналіста численні пошкодження. Після того, як спрацювала сигналізація, зловмисник втік з місця злочину, залишивши холодну зброю на даху автомобіля.

На місце пригоди викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт скоєння нападу.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Києві злочинці розтрощили магазин сокирою, щоб пограбувати його.