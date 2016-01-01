Злочинці з сокирою прийшли грабувати магазин в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Троє невідомих розбили скло, проникли до приміщення маркету, викрали звідти близько 50 одиниць техніки та втекли з місця події. На всі ці дії їм знадобилося лише 5 хвилин.

На лінію «102» надійшло повідомлення від охоронної компанії, що на один з охоронюваних ними об’єктів здійснили напад невідомі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виявилось, що зловмисники розрізали канцелярським ножем рекламний банер, розбили сокирою скло, проникли до приміщення та викрали близько півсотні різних смартфонів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Ніж та сокиру правоохоронці знайшли в приміщенні магазину. Крім того, експерти вилучили кілька відбитків, які, імовірно, належать злочинцям.

Подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування можлива повторна кваліфікація статті.

Наразі зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Пошуки підозрюваних тривають.