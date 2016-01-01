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    Злочинці з сокирою прийшли грабувати магазин в Києві

    • Сьогодні, 07:34
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    Троє невідомих розбили скло, проникли до приміщення маркету, викрали звідти близько 50 одиниць техніки та втекли з місця події. На всі ці дії їм знадобилося лише 5 хвилин.

    На лінію «102» надійшло повідомлення від охоронної компанії, що на один з охоронюваних ними об’єктів здійснили напад невідомі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виявилось, що зловмисники розрізали канцелярським ножем рекламний банер, розбили сокирою скло, проникли до приміщення та викрали близько півсотні різних смартфонів.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Ніж та сокиру правоохоронці знайшли в приміщенні магазину. Крім того, експерти вилучили кілька відбитків, які, імовірно, належать злочинцям.

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    Подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування можлива повторна кваліфікація статті.

    Наразі зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Пошуки підозрюваних тривають.

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    Злочинці з сокирою прийшли грабувати магазин в Києві
    Злочинці з сокирою прийшли грабувати магазин в Києві
    Злочинці з сокирою прийшли грабувати магазин в Києві
    Злочинці з сокирою прийшли грабувати магазин в Києві
    Злочинці з сокирою прийшли грабувати магазин в Києві

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