Невідомі у Києві потоптались по прапору ЄС

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Фото із соцмереж

Щодо цієї провокації поліція досі мовчить

У центрі столиці невідомі потоптались по прапору Європейського союзу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов,

«Міні-провокація, хлопці відпрацювали за 15 секунд замовлення і тихенько пішли», - написав С.Петухов поширивши фото, де кілька невідомих у Києві потоптались на прапорі ЄС.

Нагадаємо, в центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка.