Невідомі у Києві потоптались по прапору ЄС
- Сьогодні, 16:14
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Фото із соцмереж
Щодо цієї провокації поліція досі мовчить
У центрі столиці невідомі потоптались по прапору Європейського союзу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов,
«Міні-провокація, хлопці відпрацювали за 15 секунд замовлення і тихенько пішли», - написав С.Петухов поширивши фото, де кілька невідомих у Києві потоптались на прапорі ЄС.
Нагадаємо, в центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка.