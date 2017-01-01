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    Невідомі у Києві потоптались по прапору ЄС

    • Сьогодні, 16:14
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    <em>Фото із соцмереж</em>
    Фото із соцмереж

    Щодо цієї провокації поліція досі мовчить

    У центрі столиці невідомі потоптались по прапору Європейського союзу.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов,

    «Міні-провокація, хлопці відпрацювали за 15 секунд замовлення і тихенько пішли», - написав С.Петухов поширивши фото, де кілька невідомих у Києві потоптались на прапорі ЄС.

    Нагадаємо, в центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка.

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