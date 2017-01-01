В центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка
- Сьогодні, 23:06
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Розсилка
Фото: Громадське
Затримання учасника стрілянини
Один з учасників інциденту отримав поранення у ногу
Сьогодні ввечері у центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, у результаті чого було поранено чоловіка.
Про це з місця події повідомляє «Громадське».
ЗМІ зазначає, що інцидент стався біля ресторану «Хмелі-Сунелі», за попередньою інформацією, через сварку.
У результаті стрілянини один з учасників інциденту дістав поранення у ногу. Його забрала швидка.
Представники Нацполіції повідомили, що наразі затримано двох осіб.
«Главком» також повідомляв, що у Миколаївській області в результаті конфлікту між групами чоловіків, одна людина була убита пострілом в голову.