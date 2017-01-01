В центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка

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Фото: Громадське Затримання учасника стрілянини

Один з учасників інциденту отримав поранення у ногу

Сьогодні ввечері у центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, у результаті чого було поранено чоловіка.

Про це з місця події повідомляє «Громадське».

ЗМІ зазначає, що інцидент стався біля ресторану «Хмелі-Сунелі», за попередньою інформацією, через сварку.

У результаті стрілянини один з учасників інциденту дістав поранення у ногу. Його забрала швидка.

Представники Нацполіції повідомили, що наразі затримано двох осіб.

«Главком» також повідомляв, що у Миколаївській області в результаті конфлікту між групами чоловіків, одна людина була убита пострілом в голову.