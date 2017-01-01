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    В центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка

    • Сьогодні, 23:06
    • Розсилка
    Затримання учасника стрілянини
    Фото: Громадське
    Затримання учасника стрілянини

    Один з учасників інциденту отримав поранення у ногу

    Сьогодні ввечері у центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, у результаті чого було поранено чоловіка.

    Про це з місця події повідомляє «Громадське».

    ЗМІ зазначає, що інцидент стався біля ресторану «Хмелі-Сунелі», за попередньою інформацією, через сварку.

    У результаті стрілянини один з учасників інциденту дістав поранення у ногу. Його забрала швидка.

    Представники Нацполіції повідомили, що наразі затримано двох осіб.

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    В центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка
    В центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка
    В центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка
    В центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка
    В центрі Києві відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка
    Фото: Громадське

    «Главком» також повідомляв, що у Миколаївській області в результаті конфлікту між групами чоловіків, одна людина була убита пострілом в голову.

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