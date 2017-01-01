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    Невідомі у Конго викрали двох співробітників ООН

    • Сьогодні, 18:45
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    Повстанці у Конго
    Повстанці у Конго

    Представник ООН відмовився коментувати інцидент

    Невідомі бойовики викрали двох співробітників ООН — громадян США та Швеції — в провінції Касаї у Демократичній Республіці Конго.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевий уряд.

    «Майкл Шарп, громадянин США, і Зейда Каталан, шведка, потрапили до рук невідомих угруповань (ополченці у Конго — Ред.) разом з чотирма жителями Конго вони були поблизу села Номбей», - йдеться у заяві.

    Представник ООН відмовився коментувати інцидент.

    За словами міністра інформації Конго Ламберта Менде, наразі адміністративні служби та служби безпеки працюють спільно з місією ООН для звільнення викрадених осіб.

    Нагадаємо, у лютому в Конго відправилось 250 українських миротворців.

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