Невідомі у Конго викрали двох співробітників ООН
- Сьогодні, 18:45
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Повстанці у Конго
Представник ООН відмовився коментувати інцидент
Невідомі бойовики викрали двох співробітників ООН — громадян США та Швеції — в провінції Касаї у Демократичній Республіці Конго.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевий уряд.
«Майкл Шарп, громадянин США, і Зейда Каталан, шведка, потрапили до рук невідомих угруповань (ополченці у Конго — Ред.) разом з чотирма жителями Конго вони були поблизу села Номбей», - йдеться у заяві.
Представник ООН відмовився коментувати інцидент.
За словами міністра інформації Конго Ламберта Менде, наразі адміністративні служби та служби безпеки працюють спільно з місією ООН для звільнення викрадених осіб.
Нагадаємо, у лютому в Конго відправилось 250 українських миротворців.