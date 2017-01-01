Невідомі у Конго викрали двох співробітників ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повстанці у Конго

Представник ООН відмовився коментувати інцидент

Невідомі бойовики викрали двох співробітників ООН — громадян США та Швеції — в провінції Касаї у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевий уряд.

«Майкл Шарп, громадянин США, і Зейда Каталан, шведка, потрапили до рук невідомих угруповань (ополченці у Конго — Ред.) разом з чотирма жителями Конго вони були поблизу села Номбей», - йдеться у заяві.

Представник ООН відмовився коментувати інцидент.

За словами міністра інформації Конго Ламберта Менде, наразі адміністративні служби та служби безпеки працюють спільно з місією ООН для звільнення викрадених осіб.

Нагадаємо, у лютому в Конго відправилось 250 українських миротворців.