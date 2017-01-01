Невідомі викрали бланки з приміщення виборчої комісії у Кривому Розі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виборча скринька

Виборча комісія розташовується в будівлі Криворізької міської ради

У Кривому Розі невідомі викрали бланки з приміщення міської виборчої комісії, яка розташована у міській раді і охороняється муніципальною гвардією.

Про це повідомляє «5 канал».

«У муніципальної гвардії на вході стоїть відеокамера на тринозі. Тут є відеоспостереження, у них великий екран і на зміну їх заступає 12 осіб», – розповів член виборчкому Кривого Рогу Олександр Буян.

Як стало відомо, ініціативні групи збирали підписи мешканців міста задля відкликання 11 депутатів міськради. Їм висловили недовіру через те, що вони прийшли до влади під гаслами демократичних сил, а згодом стали підтримувати Опозиційний блок.

За місяць зібрали 45 тисяч підписів. Активісти мали передати документи до Центрвибочкому. Проте у середу, 3 квітня, вони виявили зірвані пломби у кабінеті, де зберігалися бланки. Члени виборчкому звернулися до ЦВК з проханням прийняти копії бланків зібраних підписів. Тепер вони чекають від поліції результатів розслідування.

«Було направлено слідчо-оперативну групу, яка оглянула місце події, опитала присутніх там членів комісії та заявника. За даним фактом зареєстроване провадження за статтею 357 у вигляді викрадення офіційних документів», – сказала заступник начальника слідчого відділу Металургійного райвідділу поліції міста Лілія Головіна.

Нагадаємо, на виборах до рад у міських об’єднаних громадах, які відбулися 30 квітня, представники 16 партій здобули депутатські мандати. Загалом за партійними списками вибори відбулись у дев'яти міських громадах шести областей України. Загалом обиралося 242 депутати.