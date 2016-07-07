Невзоров: Я б дорого заплатив за те, аби зрозуміти, чому Росія так люто ненавидить свободу

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Невзоров заперечив думку про те, що причиною агресії РФ є ментальність росіян

Російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю «Главкому» заявив, що б дорого заплатив за те, аби мати можливість точно вирахувати причину того, яким чином країна, котра вже спробувала свободу, з такою легкістю від неї відмовляється і так люто ненавидить будь-яку свободу.

Невзоров прокоментував результати зовсім свіжого дослідження російського «Левада-центру», які вказують на те, що 52% росіян вважають, що їхній країні загрожують зовнішні і внутрішні вороги.

«Будь-яка патріотика потребує ворогів навколо. А якщо зовнішнього ворога немає, то нащо тоді «патріотити»? Це обов’язковий компонент патріотизму, і не слід надавати цьому великого значення», - зазначив Невзоров.

Журналіст підкреслив, що він сам не розуміє, як розпалена ненависть щодо сусідів стала причиною, зокрема, агресії проти України.

«Я б дорого заплатив за те, аби мати можливість точно вирахувати причину того, що сталося. Яким чином країна, котра вже спробувала свободу, з такою легкістю від неї відмовляється і так люто ненавидить будь-яку свободу, чому це відбувається? Де причини цього, якою є морфологія цього парадоксу? Якби я сам розумів, я б залюбки розповів вам», - заявив він.

Невзоров заперечив розповсюджену думку про те, що причиною агресії РФ є ментальність росіян, історичне минуле.

«Це слова, які нічого не варті. Можна з розумним виглядом сказати «менталітет», можна ще щось. Я кажу про точне вирахування, я кажу про те, чому таке потворне державне утворення викликає таке захоплення. Згадайте хоча б ридання на смерть Сталіна…», - зазначив російський журналіст.