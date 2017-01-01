Нігерійські пірати відпустили українців з полону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці незабаром повернуться додому

Нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу вантажного судна Gaz Providence, який був захоплений в територіальних водах Нігерії 6 лютого.

Про це повідомив Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.

«За інформацією Посольства України в Греції, 3 громадян України - члени екіпажу судна Gaz Providence, які 6 лютого були захоплені піратами в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії, звільнені після проведених переговорів і знаходяться в безпеці», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що близькі та рідні членів екіпажу судна повідомлені судновласником про звільнення громадян України.