  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нігерійські пірати відпустили українців з полону

    • Сьогодні, 20:23
    • Розсилка

    Українці незабаром повернуться додому

    Нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу вантажного судна Gaz Providence, який був захоплений в територіальних водах Нігерії 6 лютого.

    Про це повідомив Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.

    «За інформацією Посольства України в Греції, 3 громадян України - члени екіпажу судна Gaz Providence, які 6 лютого були захоплені піратами в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії, звільнені після проведених переговорів і знаходяться в безпеці», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що близькі та рідні членів екіпажу судна повідомлені судновласником про звільнення громадян України.

    Читайте також
    полон Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ