Нігерійські пірати відпустили українців з полону
- Сьогодні, 20:23
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Українці незабаром повернуться додому
Нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу вантажного судна Gaz Providence, який був захоплений в територіальних водах Нігерії 6 лютого.
Про це повідомив Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.
«За інформацією Посольства України в Греції, 3 громадян України - члени екіпажу судна Gaz Providence, які 6 лютого були захоплені піратами в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії, звільнені після проведених переговорів і знаходяться в безпеці», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що близькі та рідні членів екіпажу судна повідомлені судновласником про звільнення громадян України.