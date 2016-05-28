Німеччині не подобається, що Росія стягує війська до кордонів країн Балтії

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Військовий потенціал, який Російська Федерація створила на західному кордоні, абсолютно ірраціональний – глава МЗС Німеччини

Новий міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель розкритикував нарощування російських військ на кордоні з країнами Балтії, повідомляє німецька газета Sueddeutsche Zeitung. Великі підрозділи російської армії, нагадує видання, було стягнуто до кордонів НАТО нещодавно.

«Військовий потенціал, який Російська Федерація створила на західному кордоні, абсолютно ірраціональний, оскільки від трьох країн Балтії не виходить жодної загрози», – заявив глава МЗС Німеччини в четвер під час свого візиту до Литви. Під час робочої поїздки міністр зустрівся з президентом Литви та відвідав контингент німецьких військовослужбовців, дислокованих на литовській військовій базі в місті Рукла в рамках програми НАТО щодо стримування Росії.

Також Габріель, відповідаючи на запитання ЗМІ, заявив, що «Німеччина залишатиме свої війська в країнах Балтії стільки, скільки буде потрібно».

Як відомо, у кожній з трьох країн Балтії, а також у Польщі розміщено по одному мультинаціональному батальйону чисельністю по тисячі солдатів. Німеччина командує батальйоном у Литві. Крім солдатів, ФРН відрядила до Литви кілька танків «Леопард».

Східноєвропейські країни, як додає видання, відчувають для себе загрозу з боку Росії, яка в 2014 році анексувала український півострів Крим і тим самим спровокувала зміну західного курсу на роззброєння, який тривав кілька десятиліть.