Ніна Матвієнко вирішила захистити Ані Лорак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

u-news.com.ua

«Я хочу, щоб співаків не чіпали просто. Хоче співак, нехай їде співає»

Народна артистка України Ніна Матвієнко закликала припинити критикувати Ані Лорак і її виступи в Росії. Про це вона сказала під час інтерв’ю програмі «Рандеву» на «5 каналі».

«Я хочу, щоб співаків не чіпали просто. Хоче співак, нехай їде співає. Співакові потрібна територія. Тут же немає території. Якщо їй тут не дають, вона повинна десь», - зазначила виконавиця.

За словами Матвієнко, ті акції протесту, які влаштовували перед концертами Кароліни, були спровоковані урядом. До того ж, за її словами, «всі їздили на конкурси в Росію, і у нас в країні немає патріотизму».

Ніна Митрофанівна відзначила, що кожного разу на Майдані Незалежності вона згадує події 2014 року. «Коли на Майдані, я повертаюся обличчям і поклоняюся їм. Кажу: «Слава вам, синочки наші, наші батьки».

До того ж Матвієнко прокоментувала свою участь у телемості Київ - Донбас в 2015 році: «Ми ж не раби. Ми вільні люди. Там теж люди, наші люди, які мають відношення до України. Я хотіла просто подивитися їм в очі. Знали б ви, як вони красиво там розмовляють українською мовою».

Нагадаємо, днями на офіційному сайті президента України Петра Порошенка учасники АТО зареєстрували петицію про позбавлення громадянства та звання заслуженої артистки України Світлани Лободи. У петиції зазначається, що тільки під час новорічних свят артистка сім разів виступила у Російській Федерації, а в саму новорічну ніч дала кілька концертів для російських олігархів у Маямі.