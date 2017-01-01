Нова головна люстраторка прокоментувала скарги звільнених українських чиновників в Євросуд

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Анастасія Задорожна

Задорожна розповіла, що справи українських посадовців Європейський суд лише прийняв до розгляду

Повідомлення в ЗМІ про те, що Європейський суд з прав людини розгляне ряд позовів від звільнених українських чиновників не відповідають дійсності. Про це розповіла директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна у інтерв’ю «Главкому». За її словами, ЄСПЛ лише прийняв до розгляду справи щодо оскарження люстрації від українських посадовців.

«Я теж бачила такі «анонси». Але в ЄСПЛ складна процедура. Це не відповідає дійсності, оскільки власне Мін’юст представляє інтереси уряду у всіх спорах, що розглядаються в ЄСПЛ. Тому всі ці справи, що прийнято до розгляду ЄСПЛ, спрямовують до України на розгляд та комунікації. На сьогодні жодної такої справи не існує. Це все не більше, ніж повідомлення секретаріату ЄСПЛ про те, що вони отримали їхні заяви», - пояснила Задорожна.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на колишнього заступника прокурора Чернігівської області Олега Підгайного, якого люстрували у жовтні 2014-го, повідомляли, що ЄСПЛ відкрив провадження за його позовом та ще 10 аналогічними.

Повний текст інтерв’ю головного люстратора країни Анастасії Задорожної читайте тут: Олена Лукаш не зможе бути навіть податковим інспектором чи патрульним поліції.