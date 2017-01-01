Нова Рахункова палата з’явиться не раніше, ніж за місяць-два

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Рахункова палата України

Рада оголосила новий конкурс на посади членів Рахункової палати

Затвердження нової Рахункової палати відбудеться не раніше ніж за один-два місяці. Про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

«Ви знаєте, що питання Рахункової палати мною було винесене в зал. На жаль, воно не набрало необхідної кількості голосів і зараз розпочався новий процес, бо згідно закону «Про Рахункову палату», коли є нерезультативне голосування, оголошується новий конкурс, і згідно закону, бюджетний комітет проводить цей конкурс. Я звернувся і до бюджетного комітету і до голови підкомітету, який безпосередньо курує цю сферу, щоб чим швидше ми змогли пройти відповідні етапи підготовки — і відкритий конкурс, і подачу кандидатів, і потім, на бюджетному комітеті попередній розгляд тих кандидатів і визначення 9, які будуть пропонуватись ВР. Але цей процес не зможе завершитись швидше, як за один-два місяці», — сказав Парубій.

Цього разу, за словами Парубія, він буде більш уважно і прискіпливо спостерігати за цим процесом, «щоб ми змогли вийти в залі на позитивне голосування».

Як повідомлялося, Верховна Рада оголосила повторний конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати.

Джерело: УНН