Нові санкції з боку США викликали в Росії «подив і розчарування»

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Представник російського МЗС Марія Захарова

У МЗС Росії відреагували на введення нових санкцій з боку США

У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували санкції, які були введені США щодо восьми російських компаній.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що дане рішення «викликало розчарування».

«Рішення Адміністрації США про введення обмежувальних заходів відносно ряду російських організацій, в тому числі пов'язаних з авіабудуванням і підготовкою льотних фахівців, викликає подив і розчарування», - йдеться у заяві відомства у Facebook.

Також російська сторона зазначає, що США не назвали причини, по яким були введені нові санкції.

«Ніяких серйозних проблем нам ця нова порція санкцій, звичайно, не завдає, проте американці навіть не назвали причини, а лише послалися на своє законодавство, що забороняє їм самим співпрацювати з Іраном і Сирією», - зазначила Захарова.

Як повідомляв «Главком», вчора уряд США прийняв рішення ввести санкції проти восьми російських компаній через порушення ними національного законодавства США про нерозповсюдження зброї масового ураження відносно Ірану, КНДР і Сирії. Санкції введені на два роки.