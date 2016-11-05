Новіков розповів, як з Фейгіним не поділили славу

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Російські адвокати Марк Фейгін і Ілля Новіков

Адвокат зауважив, що сварка відбулася у лютому 2016 року

Російський адвокат, опозиціонер Ілля Новіков заявив, що із колегою по справі Савченко – Марком Фейгіним посварилися через славу.

«Ми не поділили славу. Бо гроші за справу Савченко були мізерні, чесно кажучи. За підсумками цієї історії я заробив 20 000 доларів зі знаком мінус, аби довести історію до кінця. І зовсім про це не жалію», - заявив Новіков.

Адвокат зауважив, що сварка відбулася у лютому 2016 року.

«Тоді ще йшов суд. Дивна ситуація, коли кінцівка процесу, треба працювати, а ми не розмовляємо один з одним. Сидить Марк, сиджу я, а між нами Полозов – у режимі ретранслятора щось там передає», – пригадав Ілля Новіков.

Захисник зауважив, що Микола і Марк згодом писали, мовляв посварились із ним ще у грудні. «Це неправда. У грудні Марк мені перестав видавати гроші, які виділяла «Батьківщина» на справу Савченко. Йому, очевидно, простіше пояснювати, нібито гроші він перестав мені видавати, не через щось інше, а саме через сварку», – зауважив адвокат.

Однак до лютого 2016 року адвокати працювали, попри розбіжності.

«Ми посварились у лютому. Після того був фейл із фальшивим листом Порошенка, пранкерами Вованом і Лексусом. Я якраз був у Штатах. У мене – ніч надворі і 150 пропущених дзвінків. Думаю, напевне Савченко померла у тюрмі. А виявилось, що це «Вован» і «Лексус». Історія не додала нам із Марком взаємних симпатій. Бо Марк чекав, що після того, як він мене назвав клоуном і акт орчиком з «Що? Де? Коли?», після цього я маю прийти на виручку, сказати, мовляв Марк чудовий. У нас була поступове спілкування, яке не заважало працювати – кожен робив своє. У підсумку на результат це не вплинуло», – зауважив Новіков.

Натомість вперше конфлікт гостро вийшов на поверхню у липні 2016 року. І там Марк пригадав Іллі Новікову закон Савченко, нібито саме він проводив його за чиєюсь вказівкою.

«Історія про ФСБшників теж тоді вперше вигулькнула. Я вирішив, що на цьому все й закінчиться. Але у кінці жовтня був апеляційний розгляд Карпюка і Клиха у Росії. Савченко туди прилетіла. І мені сказали, що я за завданням Путіна привіз Савченко. А першого тижня листопада вибухнув адвокатський конфлікт», – пригадав Новіков.

Відтак російський адвокат зауважив, що його колега Марк Фейгін оббрехав Савченко.

«А для адвоката це жорстке табу. Справа закінчилася тим, що я подав скаргу на Марка, і добиватимусь, щоб позбавити його статусу адвоката. Бо якщо людина не поводиться як адвокат, то і ним бути не може», – додав Новіков.

Раніше адвокат Ілля Новіков заявляв, що деякі докази захисту у справі Надії Савченко мали сфальсифіковані дані.

Джерело: zik.ua