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    Новий голова Одеської ОДА розповів про наслідки правління Саакашвілі

    • Сьогодні, 13:36
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    Голова Одеської ОДА Максим Степанов
    Голова Одеської ОДА Максим Степанов

    У райдержадміністраціях відсутні нормальні бюрократичні речі, які повинні існувати, починаючи від документообігу, системи контролю над виконанням доручень, заявив Степанов

    Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яка «спадщина» йому дісталася після керування областю Михайлом Саакашвілі. Адже Степанову було з чим порівнювати – у 2008–2010 роках він працював заступником голови Одеської облдержадміністрації.

    «Зараз безлад. Повністю зруйновано систему управління, причому на рівні інституцій. Не просто звільнено керівника та заступника якогось управління, а ліквідовано саме управління. Звільнені фахівці, які там працювали і виконували роботу. Тобто цілий напрям державної влади перестав існувати. Наприклад, департамент соціального захисту об’єднали з департаментом охорони здоров’я, що саме по собі є безглуздям, і залишили в цьому створеному «гібриді» трохи більше 40 людей. А раніше тільки в департаменті соціального захисту за штатним розкладом працювало 72 людини. А в цьому новому «гібриді» в рамках соціального захисту – тільки 18 людей. З них реально працювало 12 людей, і залишалось 6 вакансій. Це при тому, що додали ще одну функцію – оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги», – розповів Степанов. 

    Зараз у новій структурі Степанов роз’єднав ці департаменти, адже вони виконують зовсім різні функції. Там буде працювати 52 людини.

    «Це оптимальна кількість, яка, я вважаю, потрібна. І я можу довести необхідність кожної людини. А коли реформа зводиться до безглуздя – скоротити людей без усякої логіки – це не реформа. Це – створення безладу.

    Друге. Повністю відсутня будь-яка системна робота і планування – лише хаотичні рухи і розмови гаслами. В райдержадміністраціях відсутні нормальні бюрократичні речі, які повинні існувати, починаючи від документообігу, системи контролю над виконанням доручень», – вважає чиновник.

    Степанов зауважив, що все це він побачив, коли очолив Одеську обласну державну адміністрацію. Однак він не збирається коментувати, «що це за спадок і чий він».

    «Я хочу лише сказати, що в такому стані я це все отримав. Так, скорочення людей бездумне було за часів керівництва паном Саакашвілі обласною державною адміністрацією, – заявив Степанов. – Я не буду давати оцінку тому, хто, що і як робив. Нехай цю оцінку дають люди. Я тільки кажу про те, в якому стані я прийняв адміністрацію і з чим зіштовхнувся. Я 12 січня приїхав в облдержадміністрацію, мені внизу, на охороні, віддали ключі від приймальні і кабінету. На той час практично нікого в будівлі не було. Якщо порівняти з 2008 роком, коли я прийшов працювати на посаду першого заступника голови ОДА в існуючу функціональну структуру, то на сьогодні такої не було. І зараз ми поновлюємо цю структуру. На жаль, час, за який можливо все поновити, в тому числі і через норми закону про державну службу, значно збільшився. Тому що проведення конкурсів вимагає певних процедур, які займають багато часу».

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