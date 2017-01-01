Новий нардеп від БПП 10 років очолював кіпрський офшор Порошенка

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Юрій Буглак

У 2014 році, коли Юрій Буглак балотувався у народні депутати, він не вказав, що є директором кіпрської офшорної компанії

Юрій Буглак, який став народним депутатом від Блоку Петра Порошенка, останні 10 років був директором кіпрської офшорної компанії Петра Порошенка RI-SYSTEM. Про це повідомила журналістка «Слідство. Інфо» Ганна Бабинець на своїй сторінці у Facebook.

«Юрій Буглак, який сьогодні став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів – RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», – написала вона.

Журналістка зазначила, що Порошенко задекларував цей офшор.

За словами Бабинець, «щодо Буглака та його ролі у діяльності RI-SYSTEM є дві цікаві речі: 1) у 2014, коли він балотувався у народні депутати, він не вказав, що є директором кіпрської офшорки; 2) припинили директорські повноваження Юрія Буглака поспіхом 18 травня 2016 року – у розпал офшорного скандалу».

Журналістка очікує, що тепер, коли Буглак став публічною особою, він розповість більше про президентські офшори.

Як повідомлялося, сьогодні у Верховній Раді склав присягу новообраний народний депутат від Блоку Петра Порошенка Юрій Буглак. Він був головним юридичним радником кондитерської корпорації «Рошен» і членом наглядової ради страхової компанії «Країна» (Київ).