Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу

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Голова Ради суддів Валентина Симоненко висловила впевненість у тому, що новообрані члени ВРП будуть добропорядними

Члени Вищої ради правосуддя від суддівської спільноти, обрані до складу Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з’їздом суддів України, сьогодні склали присягу перед з’їздом суддів України, повідомляє офіційний сайт ВРП.

Зокрема, це суддя апеляційного суду Одеської області Артеменко Ігор Анатолійович, суддя апеляційного суду Волинської області Овсієнко Андрій Анатолійович, суддя апеляційного суду міста Києва Худик Микола Павлович, суддя Київського апеляційного господарського суду Шапран Віктор Валентинович.

У своєму вітальному слові голова Ради суддів України Валентина Симоненко висловила впевненість у тому, що новообрані члени ВРП будуть добропорядними, виваженими у своїй діяльності та зможуть гідно представляти інтереси суддів України у Вищій раді правосуддя.

Як повідомлялося, вчора на позачерговому з'їзді суддів України стався інцидент. На трибуну президії вийшли бійці АТО та закликали суддів-делегатів не робити помилок при обранні своїх представників до Вищої ради правосуддя.