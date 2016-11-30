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    Обама нагородив Байдена найвищою президентською нагородою і той заплакав

    • Сьогодні, 03:59
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    Зі сльозами на очах Байден прийняв Президентську медаль Свободи на церемонії в Білому домі

    Президент США Барак Обама нагородив віце-президента Джо Байдена найвищою цивільною нагородою - Президентською медаллю Свободи, повідомляє Foxnews.com.

    «Зі сльозами на очах Байден прийняв Президентську медаль Свободи на церемонії в Білому домі, присвяченому вшануванню віце-президента, що йде з посади», - сказано в повідомленні.

    «Я був частиною подорожі чудової людини, яка зробила чудові речі», - сказав Байден, приймаючи нагороду.

    Нагадаємо, 15 січня Президент Петро Порошенко зустрінеться з віце-президентом США Джозефом Байденом.

    Згідно з повідомленням Білого дому, з 15 по 18 січня Байден відвідає Київ і Давос (Швейцарія).

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