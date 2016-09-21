У США підтвердили візит Байдена до України
- Вчора, 22:55
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В Україні віце-президент США візьме участь у двосторонніх зустрічах із Порошенком і ГройсманомУ Білому домі у США підтвердили візит віце-президента Джо Байдена до України, про який раніше в четвер повідомили в Києві.
Як мовиться в повідомленні, 15–18 січня Байден відвідає Київ, а також швейцарський Давос.
«Поїздка віце-президента до України наголосить на підтримці США – і на його особистому залученні до надання цієї підтримки – незалежності України, її демократичного розвитку, добробуту і безпеки. Поїздка також відзначить 25 років дипломатичних відносин в очікуванні на незламне партнерство протягом наступних 25 років», – мовиться в повідомленні.
В Україні віце-президент США візьме участь у двосторонніх зустрічах із президентом України Петром Порошенком і прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, повідомили в Білому домі.
У Давосі Байден візьме участь у щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.