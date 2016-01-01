Обама підписав оборонний бюджет США з 350 млн дол. допомоги Україні

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Документом передбачено виділити кошти для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь

Президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн. дол. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Посольство України в США.

Кошторис безпекової допомоги Україні у бюджетному році 2017 збільшено, порівняно із 300 млн. дол. США, закладеними у аналогічному документі на 2016 р.

Документом передбачено виділити кошти для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ.



