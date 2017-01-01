Обама писатиме мемуари на острові в Тихому океані

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Барак Обама

Колишній президент США наразі перебуває на острові Тетіароа

Екс-президент США Барак Обама під час свого перебування на острові в Тихому океані має намір написати мемуари про своє перебування на посту президента.

Про це повідомляє Washington Post.

Видання зазначає, що Обама в середині березня прилетів на острів Тетіароа, який розташований в південній частині Тихого океану, де планує затриматися на тривалий час і приступити до написання спогадів про перебування в Білому домі.

Раніше газета New York Times повідомляла, що видавництво Penguin Random House отримало права на видання мемуарів колишнього президента США Барака Обами і його дружини Мішель.

До слова, нещодавно директор ФБР Джеймс Комі заявив, що немає доказів на підтвердження висунутих президентом США Дональдом Трампом звинувачень про організацію Бараком Обамою прослуховування «Trump Tower» під час виборів.