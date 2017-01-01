Глава ФБР не знайшов доказів прослуховування телефонів Трампа

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Джеймс Комі під час слухань в Конгресі США

Джеймс Комі стверджує, що екс-президент США Барак Обама не міг самовільно поставити прослуховування

У директора ФБР Джеймса Комі немає доказів на підтвердження висунутих президентом США Дональдом Трампом звинувачень про організацію Бараком Обамою прослуховування «Trump Tower» під час виборів.

Про це Джеймс Комі заявив на слуханнях у Конгресі, повідомляє Reuters.

«Президент Обама не міг самовільно поставити прослуховування. Зазвичай для цього потрібен судовий ордер, потім йде тривалий процес узгодження за участю всіх трьох гілок влади. У мене немає інформації, що підтверджує твіти президента», - зазначив Комі.

Нагадаємо, що четвертого березня Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму в прослуховуванні телефонів у його виборчому офісі в Trump Tower. Відповідний запис він розмістив у Twitter.

«Главком» також повідомляв, що речник 44-го президента США Барака Обами Кевін Льюїс категорично відкинув звинувачення чинного президента США Дональда Трампа.

Колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер також спростував заяви про можливе прослуховування Трампа.

Також директор ФБР Джеймс Комі і глава Агентства національної безпеки США генерал Майк Роджерс під час слухань в американському Конгресі назвали Росію «противником» Сполучених Штатів.