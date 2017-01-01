Обшук у будинку колишньої дружини судді Вовка тривав 12 годин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закінчився обшук детективами НАБУ в будинку колишньої дружини судді Павла Вовка

Під час обшуку були вилучені особисті речі, фотографії, матеріальні цінності

Закінчився обшук детективами НАБУ в будинку колишньої дружини Павла Вовка, де, ймовірно, живе і сам суддя Окружного адміністративного суду Києва.

«Обшук тривав 12 годин. Тут проживає дружина Вовка Світлана. Його самого (судді Вовка) не було, в усякому разі, його не вивели, не саджали у авто», – розповів кореспондент в ефірі.

Варто відзначити, що даний будинок в декларації Вовка не рахувався. ЗМІ неодноразово повідомляли, що він належить його колишній дружині. У свою чергу, існує припущення, що саме в цьому будинку і живе Вовк.

Під час обшуку, за словами адвоката Світлани, були вилучені особисті речі, фотографії, матеріальні цінності.

«Незабаром дружину Вовка вивели з будинку, вона сіла в авто і поїхала у супроводі кількох людей. Однак, чия це була машина і з ким поїхала Світлана – невідомо», – зазначається в повідомленні.

Крім цього, обшуки проходили і в Окружному адміністративному суді, зокрема в кабінеті голови Павла Вовка. Зазначається, що співробітникам відомства не було повідомлено про те, що детективи шукають і що знайшли. По закінченню вони винесли чорний пакет.

Як повідомлялося, сьогодні вранці співробітники НАБУ прийшли з обшуками до ОАСК. Пізніше в НАБУ повідомили, що обшуки в будівлі суду пройшли в рамках розслідування кримінальної справи, зареєстрованої 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом незаконного збагачення голови ОАСК Павла Вовка

Джерело: 112 Україна