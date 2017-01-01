ОБСЄ фіксує збільшення озброєнь по обидва боки від лінії зіткнення на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хуг зауважив, що в районі Авдіївки в кінці минулого – на початку нинішнього тижня ситуація для цивільного населення певним чином заспокоїлась

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості важких озброєнь по обидва боки від лінії розмежування на Донбасі.

Про це розказав в ефірі Громадського перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Я вважаю, що це лише верхівка айсберга, але факт залишається фактом – і те, що ми побачили відображається у щоденних звітах Місії ОБСЄ», – сказав він.

До тих пір, поки не буде відведено важке озброєння, залишається можливість нової ескалації конфлікту на Донбасі, в тому числі, і в районі Авдіївки.

При цьому Хуг зауважив, що в районі Авдіївки в кінці минулого – на початку нинішнього тижня ситуація для цивільного населення певним чином заспокоїлась.

Також Хуг зауважив, що між сторонами конфлікту існує дуже високий рівень недовіри, що заважає досягти домовленостей про стабільне перемир’я.