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    ОБСЄ фіксує збільшення озброєнь по обидва боки від лінії зіткнення на Донбасі

    • Сьогодні, 21:18
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    Хуг зауважив, що в районі Авдіївки в кінці минулого – на початку нинішнього тижня ситуація для цивільного населення певним чином заспокоїлась

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості важких озброєнь по обидва боки від лінії розмежування на Донбасі.

    Про це розказав в ефірі Громадського перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

    «Я вважаю, що це лише верхівка айсберга, але факт залишається фактом – і те, що ми побачили відображається у щоденних звітах Місії ОБСЄ», – сказав він.

    До тих пір, поки не буде відведено важке озброєння, залишається можливість нової ескалації конфлікту на Донбасі, в тому числі, і в районі Авдіївки.

    При цьому Хуг зауважив, що в районі Авдіївки в кінці минулого – на початку нинішнього тижня ситуація для цивільного населення певним чином заспокоїлась.

    Також Хуг зауважив, що між сторонами конфлікту існує дуже високий рівень недовіри, що заважає досягти домовленостей про стабільне перемир’я.

    Джерело: Радіо Свобода
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