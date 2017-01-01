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    ОБСЄ: по обидва боки лінії зіткнення є люди, які не хочуть миру

    • Сьогодні, 17:34
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    У зоні АТО обидві сторони підживлюють конфлікт.
    Фото: архів
    У зоні АТО обидві сторони підживлюють конфлікт.

    Сторони повинні відвести важке озброєння і завершити розведення сил

    По обидва боки лінії зіткнення в зоні АТО є люди, які не хочуть миру та налаштовані підживлювати конфлікт на Донбасі. Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

    «Не усі хочуть миру, не усі хочуть дати шанс на мир. По обидва боки лінії зіткнення є ті, які рішуче налаштовані підживлювати цей конфлікт. Не зважаючи на їхні мотиви, важливо визнати, що ці люди існують. Здається очевидним, що відведення важкого озброєння може завадити цим шкідникам у їхніх справа», — зазначив А.Хуг.

    Також перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні ще раз наголосив, що сторони повинні відвести важке озброєння і завершити розведення сил і засобів.

    «Сторони мають невідкладно зробити наступні кроки. Ті, хто відповідають за забезпечення зниження рівня насильства, мають визнати факт, що серед них є ті, які не налаштовані на припинення вогню. Необхідно забрати засоби, які вони використовують для зриву процесу припинення вогню. Сторони мусять відвести важке озброєння і завершити розведення сил і засобів», — зазначив Хуг.

    Як повідомляв «Главком», ОБСЄ зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%

    Джерело: УНН

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ війна
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