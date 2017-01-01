ОБСЄ продовжила мандат спостерігачів на двох російських прикордонних пунктах

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Місія ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ працюватимуть на пунктах «Гуково» і «Донецьк» до 31 липня

Постійна рада ОБСЄ схвалила рішення щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» на кордоні з Україною до 31 липня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У зв'язку з ухваленням цього рішення делегація України в ОБСЄ зазначила, що Росія є єдиною державою в ОБСЄ, яке перешкоджає розширенню мандата місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої Києвом території окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Такі дії Російської Федерації свідчать про свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі і намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання та боєприпасів, регулярних військ, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України», - сказано в коментарі МЗС України.

Делегація України закликала РФ до неухильного виконання взятих зобов'язань у рамках мінських домовленостей, передусім положення п. 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року з питань встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону зі створенням зони безпеки вздовж кордону з боку України і Росії.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявлила про обстріл безпілотника місії 5 квітня на Луганщині. Подія сталася за 200 метрів на захід від аеродрому на південно-східній околиці підконтрольного угрупованню «ЛНР» Луганська.