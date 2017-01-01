Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ, який виявив «Гради», гаубиці і танки

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Безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі

Це сталося біля аеродрома Луганська

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про обстріл безпілотника місії 5 квітня на Луганщині.

Як повідомляє прес-служба організації, це сталося за 200 метрів на захід від аеродрому на південно-східній околиці підконтрольного угрупованню «ЛНР» Луганська.

«Спостерігачі почули дві черги зі стрілецької зброї за кілометр на схід. Протягом 30 секунд зафіксовано сукупно 10–20 пострілів. Команда СММ негайно повернула свій БПЛА, видимих пошкоджень виявлено не було. Невдовзі патруль місії залишив цей район», – ідеться у повідомленні.

В ОБСЄ зазначають, що ніхто зі спостерігачів не постраждав.

Водночас в організації зауважують, що, здійснюючи політ, безпілотник виявив три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град»), п'ять буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм), сім самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і сім танків (Т-72).

Усі ці одиниці озброєння розташовані в цьому районі з порушенням відповідних ліній відведення, наголошують в ОБСЄ.

Про обстріли безпілотників місії повідомляється регулярно.

У Мінську раніше вже домовлялися про відведення озброєння від лінії розмежування на Донбасі, проте ці домовленості не виконувались. Зокрема, раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляли, що підтримувані Росією бойовики і українські військові не змогли повністю відвести заборонене Мінськими угодами озброєння від лінії зіткнення.

Джерело: Радіо Свобода