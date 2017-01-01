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ОБСЄ виявила під Донецьком 12 танків, ще 64 – біля Тореза

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 7 березня.

“За лініями відведення, але за межами місць зберігання, за даними повітряного спостереження 5 березня, виявлено 64 танки в підконтрольному “ДНР” с. Тернове (57 км на схід від Донецька)”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на основі даних повітряного спостереження 5 березня виявлено щонайменше 12 танків неподалік Донецька і двох, імовірно, танків або самохідних гаубиць поблизу підконтрольного т.з.“ДНР” смт Софіївка (кол. Карло-Марксове, 40 км на північний схід від Донецька), розташованих там з порушенням відповідних ліній відведення.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ неподалік тимчасового окупованого селища Молодіжне на Луганщині зафіксувала також дві зенітні установки (ЗУ-23).

«Місія зафіксувала наявність бойових броньованих машин і зенітної установки в зоні безпеки. У непідконтрольних урядові районах 5 березня члени патруля Місії бачили 2 зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм) неподалік селища Молодіжне (63 км на північний захід від Луганська)”, - зазначається в звіті.

Крім того, 6 березня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 2 командно-штабні броньовані машини в підконтрольній «ЛНР» частині Золотого і дві БМП-1 неподалік Луганська.

«На основі даних повітряного спостереження 5 березня виявлено одну броньовану машину неподалік смт. Бойківське (кол. Тельманове, 67 км на південний схід від Донецька), 12 броньованих машин неподалік с. Безіменне (30 км на схід від Маріуполя) і 40 броньованих машин неподалік Донецька”, - йдеться у звіті.