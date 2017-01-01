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    ОБСЄ виявила під Донецьком 12 танків, ще 64 – біля Тореза

    • Сьогодні, 18:06
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    ОБСЄ виявила під Донецьком 12 танків, ще 64 – біля Тореза

    Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 7 березня.  

    “За лініями відведення, але за межами місць зберігання, за даними повітряного спостереження 5 березня, виявлено 64 танки в підконтрольному “ДНР” с. Тернове (57 км на схід від Донецька)”, -  йдеться у повідомленні.  

    Крім того, на основі даних повітряного спостереження 5 березня виявлено щонайменше 12 танків неподалік Донецька і двох, імовірно, танків або самохідних гаубиць поблизу підконтрольного т.з.“ДНР” смт Софіївка (кол. Карло-Марксове, 40 км на північний схід від Донецька), розташованих там з порушенням відповідних ліній відведення.

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ  неподалік  тимчасового окупованого  селища  Молодіжне на Луганщині зафіксувала також дві  зенітні установки (ЗУ-23). 

    «Місія зафіксувала наявність бойових броньованих машин і зенітної установки  в зоні безпеки. У непідконтрольних урядові районах 5 березня члени патруля Місії бачили 2 зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм) неподалік селища Молодіжне (63 км на північний захід від Луганська)”,  - зазначається в звіті.

    Крім того,  6 березня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 2 командно-штабні броньовані машини в підконтрольній «ЛНР» частині Золотого і дві БМП-1 неподалік Луганська. 

    «На основі даних повітряного спостереження 5 березня виявлено одну броньовану машину неподалік смт. Бойківське (кол. Тельманове, 67 км на південний схід від Донецька), 12 броньованих машин неподалік с. Безіменне (30 км на схід від Маріуполя) і 40 броньованих машин неподалік Донецька”, -  йдеться у звіті.

     

    ОБСЄ АТО
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