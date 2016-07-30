Захист Єфремова готує заперечення щодо обвинувального акту

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Обвинувальний акт щодо екс-регіонала Єфремова є необґрунтованим, зазначив адвокат

Вручений екс-регіоналу Олександру Єфремову обвинувальний акт у справі про посягання на територіальну цілісність України та ряд інших злочинів викликає питання та не є достатньо обґрунтованим.

Про це в ефірі Громадського повідомив Євгеній Солодко — адвокат Олександра Єфремова.

За словами Солодко, обвинувальний акт не має серйозних підстав та не називає спільників Єфремова.

«Документ викликає певні питання, тому що замість спільників Олександра Єфремова, прізвища яких ми сподівались побачити (хто з них яку роль виконував в тих діях, які інкримінуються Єфремову), вони позначаються як «особа 1», «особа 2». Замість того, щоб отримати фінальний документ досудового розслідування, ми отримали якусь дурницю», — сказав він.

Він також зазначив, що наразі захист готує заперечення щодо акту та чекає інформації щодо суду, до якого буде передано кримінальне провадження.

«Розгляд цієї справи може проходити в Печерському районному суді, на території Луганської області або іншому суді, який визначить Вищий спеціалізований суд України з розгляду кримінальних та цивільних справ. Ми не знаємо, до якого суду потрапить кримінальне провадження, тому зараз чекаємо інформації про це», — зазначив Солодко.

Також він підтвердив, що в обвинувальному акті також містяться звинувачення щодо створення та сприяння діяльності «ЛНР».

3 січня екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову вручили обвинувальний акт у справі щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.