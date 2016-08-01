Екс-регіоналу Єфремову вручили обвинувальний акт

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Обвинувальний акт у вівторок було вручено підозрюваному і двом його адвокатам

Голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександру Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.

Про це повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, обвинувальний висновок у вівторок було вручено підозрюваному і двом його адвокатам.

Таким чином, тепер справу Єфремова може бути передано в суд.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що розгляд в суді справи Єфремова відбудеться на початку 2017 року.

Раніше на засіданні суду Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує Генпрокуратура.

12 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова. Екс-регіоналу висунуто 5 підозр.

Адвокат Єфремова Євген Солодко повідомив, що Генпрокуратура України 8 грудня порушила нове кримінальне провадження стосовно його підзахисного, у рамках якого йому повідомлено про підозру ще за двома статтями ККУ.