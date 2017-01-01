Одеса готується до 2 травня: влада обіцяє жорстку реакцію на можливі провокації

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Голова Одеської ОДА Максим Степанов зазначає, що під час подій трирічної давності загинули люди, які піддались російської пропаганді

Дві тисячі правоохоронців у травневі дні охоронятимуть спокій Одеси. Вони діятимуть в рамках закону, але дуже жорстко по відношенню до провокаторів, які шукатимуть пригод.

На цьому наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов під час стройового огляду та інструктажу особового складу правоохоронних органів, які охоронятимуть громадський порядок протягом першої декади травня, повідомляє сайт ОДА.

«Три роки тому сталися трагічні події, під час яких загинули як люди, які боролись за нашу країну, так і люди, які піддались російської пропаганді. На жаль, через три роки є певні люди, які хочуть піаритись на цих смертях. Я впевнений, що ми у змозі забезпечити спокій і мир в нашому місті і нашій країні. Бажаю вам, щоб ви діяли в рамках закону, а всі, хто вважають, що тут будуть пригоди - вони їх отримають. По закону, але дуже жорстко», - зазначив Степанов.

Поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України і курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ посилено патрулюватимуть центральну частину міста, територію Куликового поля і Соборну площу. Всього для забезпечення громадського порядку задіяні понад 2000 правоохоронців. Правоохоронці переведені на посилений режим роботи з 24 квітня по 17 травня.

Як повідомлялось, на території Куликового поля буде введений режим обмеження пропуску громадян - прохід до місця проведення заходів буде здійснюватися виключно через фільтраційні пункти пропуску. З метою недопущення актів вандалізму і наруги над місцями поховань загиблих в місцях поховань територіальними підрозділами поліції будуть виставлені поліцейські пости.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно арештував сина колишнього мера Одеси Руслана Боделана Володимира у «справі 2 травня».

Джерело: Укрінформ